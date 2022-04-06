Dünyanın en zenginleri listesi açıklandı: İşte dünyanın en zengin ilk 15 milyarderi

Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.

Rihanna da listede

Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.

Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

En fazla milyarder ABD'de

En fazla milyardere sahip olan ülke ise 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya takip etti.

Savaş 34 Rus'a unvan kaybettirdi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş üzerine 34 Rus milyarder de unvanını kaybetti.

Dünyanın en zengin ilk 15 milyarderi