Dünyanın en zor anlaşılan 10 kitabı
İngiltere’den bir grup araştırmacı, 3 bin 205 kitapseverle yaptığı görüşmeler sonrası en kafa karıştırıcı 10 kitabı belirledi.
Büyük bir hevesle elinize alıp belki ilk birkaç satırda belki daha ilk sayfalarda “Bu ne böyle?” deyip bir kenara bıraktığınız kitaplar oldu mu? İngiltere’den bir grup araştırmacı, 3 bin 205 kitapseverle yaptığı görüşmeler sonucunda tüm zamanların en kafa karıştırıcı 10 kitabını listeledi.
Webtekno, listede yer alan kitaplardan Türkçe basımı da olanları derledi.
İşte okuyanların (ya da okumaya çalışanların) kafasını en çok karıştıran 10 kitap...
Madde 22 (Catch 22)
Yazarı: Joseph Heller
Türü: Kara komedi, absürd kurgu, tarihsel roman
Yayınlandığı yıl: 1961
Dilimize Niran Elçi tarafından kazandırılan Madde 22, Amerikan edebiyatının mihenk taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yazar Joseph Heller’ın II. Dünya Savaşı sırasında bombardıman uçağı pilotu olarak çalışırken edindiği tecrübelerden yola çıkarak kaleme aldığı Madde 22, hicivli bir savaş romanı. Kitabı okumayı zor kılan şey; olay örgüsünün çizgisel ilerlememesi ve farklı anlatıcıların birbirine karışması.
Hayvan Çiftliği (Animal Farm)
Yazarı: George Orwell
Türü: Siyasi hiciv
Yayınlandığı yıl: 1945
Türkçeye ilk kez Halide Edip Adıvar tarafından çevrilen Hayvan Çiftliği, alegorik bir eser. İlk bakışta bir çiftlik ve içinde yaşayan hayvanları konu ediniyor gibi görünen bu roman aslında ciddi bir Stalinizm eleştirisi. Hayvan Çiftliği’nin kafa karıştırıcı bulunmasının sebebi, satır aralarında ne denmek istendiğini anlamaya çalışmak için kafa yormak gerekmesi olabilir.
Sineklerin Tanrısı (Lord of the Flies)
Yazarı: William Golding
Türü: Alegorik roman
Yayınlandığı yıl: 1954
Genelde İngiliz edebiyatı duayeni Mina Urgan çevirisiyle okuduğumuz Sineklerin Tanrısı, elinize ilk aldığınızda “Aa ıssız adaya düşmüş bir grup çocuk, eğlenceli bir şeye benziyor” hissi verebilir. Ancak durum pek öyle değil. Nobel edebiyat ödüllü William Golding, insanların liderlik uğruna ne kadar vahşileşebildiğini çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor. Sineklerin Tanrısı’nı okumayı zorlaştıran şeyler arasında kitabın metaforlarla dolu olması ve yazarın bolca sembol kullanması gibi sebepler var.
Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)
Yazarı: Emily Brontë
Türü: Trajedi, gotik
Yayınlandığı yıl: 1847
Kadın yazarlar o dönemde pek ciddiye alınmadığı için Emily Brontë Uğultulu Tepeler’i Ellis Bell takma adıyla yazmış. Günümüzde İngiliz edebiyatının klasikleri arasında değerlendirilen kitap, yazarın ilk ve son kitabı. Uğultulu Tepeler ilk bakışta aşk romanı gibi görünse de Victoria Dönemi’nin baskıcılığını ve bastırılmışlığın olumsuz yansımalarını hissettiren oldukça başarılı bir roman. Kitabı okumayı zorlaştıran şeyler; dilinin biraz eski olması, olay örgüsünün yavaş ilerlemesi ve karakterlerle duygusal olarak bağ kurmanın zor olması.