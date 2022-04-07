Dünyanın en zor anlaşılan 10 kitabı

Büyük bir hevesle elinize alıp belki ilk birkaç satırda belki daha ilk sayfalarda “Bu ne böyle?” deyip bir kenara bıraktığınız kitaplar oldu mu? İngiltere’den bir grup araştırmacı, 3 bin 205 kitapseverle yaptığı görüşmeler sonucunda tüm zamanların en kafa karıştırıcı 10 kitabını listeledi.

Webtekno, listede yer alan kitaplardan Türkçe basımı da olanları derledi.

İşte okuyanların (ya da okumaya çalışanların) kafasını en çok karıştıran 10 kitap...

Madde 22 (Catch 22)

Yazarı: Joseph Heller

Türü: Kara komedi, absürd kurgu, tarihsel roman

Yayınlandığı yıl: 1961

Dilimize Niran Elçi tarafından kazandırılan Madde 22, Amerikan edebiyatının mihenk taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yazar Joseph Heller’ın II. Dünya Savaşı sırasında bombardıman uçağı pilotu olarak çalışırken edindiği tecrübelerden yola çıkarak kaleme aldığı Madde 22, hicivli bir savaş romanı. Kitabı okumayı zor kılan şey; olay örgüsünün çizgisel ilerlememesi ve farklı anlatıcıların birbirine karışması.