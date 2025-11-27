Dünyanın gözü 35 bin nüfuslu bu ilçede: Otellerde yer kalmadı!

İznik halkı misafirperverlik göstermek için hazır

Hazırlıkların sona yaklaştığı İznik'te, dünyanın en önemli inanç turizmi noktalarından olması için sürdürülebilir turizm çalışması yürüttüklerini söyleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bir haftadır ilçemizde yoğun bir çalışma var. Yoğun çalışmalarımızın neticesinde bugün ana hazırlıklar bitmiş olacak. Bazilika'da temizlik çalışmaları başladı. Bu akşamdan itibaren şehir misafirine hazır duruma gelmiş olacak. İznik çok önemli bir merkez, tarihi, çinisi, kültürü ve doğasıyla hepsinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri. Burada çok önemli bir olay var. Milattan sonra 325 yılındaki konsil toplantısı İznik'e farklı bir anlam yüklüyor. Bu da İznik'in inanç turizminde uluslararası bir marka olma yolundaki en önemli adımı yarın atacağız. Bundan sonraki beklentilerimiz, İznik'in Türkiye'nin ve dünyanın en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmasında çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaları sürdürülebilir olması için devam ettireceğiz. Biz ev sahibiyiz ve misafirler bizler için çok değerli. Onlara en iyi misafirperverliği göstermek için halkımız da hazır. Yarınki kalabalık sayısal olarak bir günlük bir kalabalık olabilir ama bundan sonrası için tüm dünyadan gelen insanların fazla olması konusunda sürdürülebilir bir turizm hareketi sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.