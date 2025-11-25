Dünyanın gözü İznik'te: Tarihi ziyaret öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek. Türkiye ziyaretinde Papa'ya, Patrik Bartholomeos da eşlik edecek. İkili, 28 Kasım'da İznik'e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.