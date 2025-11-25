Dünyanın gözü İznik'te: Tarihi ziyaret öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun yapacağı ziyaret öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. İlçeye mobil baz istasyonları kurulurken, Osmanlı motifli çinilerle hazırlık yapılıyor.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek. Türkiye ziyaretinde Papa'ya, Patrik Bartholomeos da eşlik edecek. İkili, 28 Kasım'da İznik'e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.
İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını ziyaret edecek Papa, 325 yılındaki ilk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilika önünde gerçekleştirilecek ayini yönetecek. Ayine binlerce Hıristiyan'ın katılması bekleniyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Papa'nın ziyareti öncesi, ilçede güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki huzur ve güven uygulamalarını yoğunlaştırdı.
KİMLİK, PLAKA VE SÜRÜCÜ BELGELERİ İNCELENİYOR
Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri incelendi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri de artırılırken, parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor.