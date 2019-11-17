Dünyanın gözü orada... Ateşli okla saldırıyorlar !

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde haziran ayından bu yana süren kitlesel protestolar, yerini şiddet olaylarına bırakırken, zanlıların Çin'e iade yasa tasarısına karşı başlayan barışçıl gösterilerin polisle siviller arasında çatışmaya dönüşmesi halkta endişeye neden oluyor.

