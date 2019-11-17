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  3. 17 Kasım 2019 16:01

Dünyanın gözü orada... Ateşli okla saldırıyorlar !

Hong Kong'ta haziran ayından bu yana süren protestoların daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Göstericiler ile polis arasında sık sık sokak çatışmaları yaşanıyor.

Dünyanın gözü orada... Ateşli okla saldırıyorlar !

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde haziran ayından bu yana süren kitlesel protestolar, yerini şiddet olaylarına bırakırken, zanlıların Çin'e iade yasa tasarısına karşı başlayan barışçıl gösterilerin polisle siviller arasında çatışmaya dönüşmesi halkta endişeye neden oluyor.

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Dünyanın gözü orada... Ateşli okla saldırıyorlar !

Kent, sakin geçen cumartesinin ardından bugün yeniden protestolara sahne oluyor.

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Dünyanın gözü orada... Ateşli okla saldırıyorlar !

Göstericilerin, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

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Dünyanın gözü orada... Ateşli okla saldırıyorlar !

Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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