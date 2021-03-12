Dünyanın ''ilk bilgisayar''ı olarak bilinen düzeneğin sırrı çözüldü!
Bilim insanları dünyanın” ilk bilgisayarı” olarak nitelendirilen 2 bin yıllık Antikythera düzeneğinin sırrını çözdü.
Bir asırdan fazla bir süre önce keşfedildiği andan itibaren bilim insanları antik dünyadan günümüze ulaşan olağanüstü ve şaşırtıcı bir astronomik hesap makinesi olan Antikythera mekanizması konusunda kafa yordular. El ile çalışan 2 bin yıllık cihaz, bilinen beş gezegenin hareketini, ayın evrelerini, Güneş ve Ay tutulmalarını tahmin ederek evrenin hareketini gösteriyordu. Ancak, bu dönemde yaşayan insanların metali nasıl işlediği ve cihazı hangi amaçla kullandığı hep merak konusu oldu.
DÜZENEĞİ ANLAMAK İÇİN KOPYASI YAPILDI
İngiltere’de yer alan London College Üniversitesi’nden (UCL) araştırmacılar, Antikythera düzeneğinin gizemini çözmek için cihazın bir kopyasını yapmaya başladıklarını ve kısmen mantığını çözdüklerini söyledi.
Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın başyazarı Adam Wojcik, "Yaptığımız yeni kopyanın, düzenek hakkında bugüne kadar toplanan tüm uyduğuna inanıyoruz. Diğer araştırmacılar da, geçmişte bazı adımlar atmış olsa da mekanizmanın üçte ikisinin eksik olması, nasıl çalıştığını kesin olarak bilmeyi zorlaştırdı” dedi.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİN BAŞYAPITI
Dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlanan mekanizma, 1900-1901 yılları arasında Yunan adası Antikythera açıklarında bulunan bir gemi enkazında bulundu. Geminin milattan önce birinci yüzyılda Girit ile Mora arasında Küçük Asya'dan Roma'ya giderken bir fırtınada battığına inanılıyor.
Öte yandan, aşınmış bir pirinç kütlesi gibi görünen düzenek yıllarca bir kenara atıldı. Ancak, onlarca yıllık bilimsel çalışma, nesnenin makine mühendisliğinin bir başyapıtı olduğunu ortaya çıkardı.