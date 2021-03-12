Dünyanın ''ilk bilgisayar''ı olarak bilinen düzeneğin sırrı çözüldü!

Bir asırdan fazla bir süre önce keşfedildiği andan itibaren bilim insanları antik dünyadan günümüze ulaşan olağanüstü ve şaşırtıcı bir astronomik hesap makinesi olan Antikythera mekanizması konusunda kafa yordular. El ile çalışan 2 bin yıllık cihaz, bilinen beş gezegenin hareketini, ayın evrelerini, Güneş ve Ay tutulmalarını tahmin ederek evrenin hareketini gösteriyordu. Ancak, bu dönemde yaşayan insanların metali nasıl işlediği ve cihazı hangi amaçla kullandığı hep merak konusu oldu.