Dünyanın ilk DNA aşısına onay çıktı

"Öldürülmüş bir virüsten veya zayıflatılmış bir virüsten oluşan bir donanım aşınız olabilir" diyen Gershone şöyle devam etti: "Sadece saflaştırılmış başak proteini olan Hepatit B aşısı gibi bir alt birim aşınız da olabilir. Bağışıklık sistemi, viral proteinin varlığını tanımlar. Bu şekilde aşı bağışıklık sistemini yanıt vermesi ve virüsü etkisiz hale getiren oldukça spesifik hedeflenmiş antikorlar üretmesi için uyarır”