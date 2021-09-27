Dünyanın ilk DNA aşısına onay çıktı
Hindistan'da koronavirüse karşı geliştirilen dünyanın ilk DNA aşısına onay verildi. Zydus Cadila adlı bir şirket tarafından geliştirilen aşının önümüzdeki ay kullanılması planlanıyor.
DNA AŞISI NEDİR?
İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jonathan Gershoni, DNA aşısının bir yazılım aşısı şekli olduğunu açıkladı. Bir yazılım aşısı, bilim insanlarının virüsün genetik kodlarını (sadece başak proteinini kodlayan genlere karşılık gelen DNA veya RNA) etkili bir şekilde vücuda enjekte edilmesiyle oluşturuluyor. Hücreler daha sonra viral proteini sentezleyerek, virüsün başak proteinine karşı antikor üretilmesini sağlıyor.
"Öldürülmüş bir virüsten veya zayıflatılmış bir virüsten oluşan bir donanım aşınız olabilir" diyen Gershone şöyle devam etti: "Sadece saflaştırılmış başak proteini olan Hepatit B aşısı gibi bir alt birim aşınız da olabilir. Bağışıklık sistemi, viral proteinin varlığını tanımlar. Bu şekilde aşı bağışıklık sistemini yanıt vermesi ve virüsü etkisiz hale getiren oldukça spesifik hedeflenmiş antikorlar üretmesi için uyarır”
GELENEKSEL AŞILARIN TÜMÜ DONANIM AŞISI
Bununla birlikte, bugün var olan geleneksel çocukluk aşılarının tümü Gershoni’nin tabiriyle donanım aşılarından oluşuyor.
1980'lerin sonlarından bu yana, bilim insanları DNA veya RNA'yı doğrudan enjekte etmek için çalışmaya başladılar. Şu anda Türkiye asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfizer ve Moderna’nın corona virüs aşıları dünyadaki ilk yazılım aşılarının örneğini oluşturuyor.
Gershoni, "Biyolojideki bilgi akışının şu şekilde olduğunu biliyoruz: genetik materyal, çok kararlı bir molekül, çift sarmallı DNA'da depolanıyor. Ancak, RNA formunda tek kullanımlık ve ara bir genetik materyal oluşturmak için genden akan bilginin kopyalanması gerekiyor. Yani geleneksel anlamda RNA, DNA geninin tek kullanımlık bir kopyasıdır” dedi.