Dünyanın kayıp cenneti hiç umulmayan bir noktada bulundu
Şimdilerde sonsuz kum tepeleri ve ölümcül sıcaklığı ve Türkiye'nin yüz ölçümünden tam 12 kat büyük Dünya'nın sır küpü Sahra Çölü'ndeki kumların altında Dünya'nın kayıp cenneti yattığı ortaya çıktı...
Kaynak: Webtekno
Türkiye'nin yüz ölçümünün on iki katı büyüklüğünde olan bu çölün geçmişi, bugün görüldüğü gibi değildi. Yaklaşık altı bin yıl öncesine kadar bu devasa çöl yeşil bir cennetti.
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Webtekno'nun haberine göre şimdi sadece kum dalgaları arasında kaybolan Sahra'nın eski zamanlarda göller, çayırlar, yerleşim yerleri ve canlılarla dolu olduğu biliniyor. En büyük göl alanı, yaklaşık yüz sekiz bin kilometrekarelik bir alana yayılıyordu.
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Bunlar, Sahra'nın bir zamanlar yeşil bir cennet ve büyük bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
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Çeşitli hayvan fosilleri ve insan eserlerine ek olarak, Sahra'nın derinliklerinde yayın balıkları, balinalar, deniz yılanları, dinozor fosilleri ve hatta insan eserleri bulundu.
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