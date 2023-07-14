Dünyanın konuştuğu denizaltı felaketi dizi oluyor

33 KEZ TİTANİK'E DALIŞ YAPTI

Titanik enkazına 33 kez dalış yapan yönetmen James Cameron, iletişimin kopması ve denizaltının nerede olduğunun tespit edilememesinin ardından "katastrofik" bir hadisenin yaşandığını anladığını söylemişti.

Cameron "İlk aklıma gelen patlamaydı" dedi.

"Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin "korkunç bir ironi" olduğunu dile getirdi.