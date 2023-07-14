Dünyanın konuştuğu denizaltı felaketi dizi oluyor
Titanik enkazına turistleri götüren denizaltı 5 kişiye mezar olmuştu. Denizaltı felaketinin dizi projesine dönüşeceği iddia edildi. Proje için Titancik filminin yönetmeni James Cameron'a teklif götürüldü.
1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu felaketin dizi projesine dönüşeceği konuşuluyor.
"İLK TERCİHLERİ CAMERON"
DailyMail’in haberine göre, Titanik’in yönetmeni James Cameron’a Titan faciasının dizisini çekmesi için teklif götürüldü.
The Sun’a konuşan bir kaynak "Titan felaketi şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi projesi olarak görülüyor ve ilk tercihleri James Cameron" dedi.
OYUNCULAR KİM?
Yaşanan felakat henüz çok taze olmasına rağmen, dizi projesinde kimin oynacağıyla ilgili konuşuluyor.
"Oppenheimer" ile izleyiciyle buluşmaya hazılanan Matt Damon ve "The Big Sick’" yıldızı Kumail Nanjiani, düşünülen isimler arasında.
33 KEZ TİTANİK'E DALIŞ YAPTI
Titanik enkazına 33 kez dalış yapan yönetmen James Cameron, iletişimin kopması ve denizaltının nerede olduğunun tespit edilememesinin ardından "katastrofik" bir hadisenin yaşandığını anladığını söylemişti.
Cameron "İlk aklıma gelen patlamaydı" dedi.
"Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin "korkunç bir ironi" olduğunu dile getirdi.