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  3. 25 Eylül 2019 14:57

Dünyanın konuştuğu kız çocuğunun hayat hikayesi

İklim değişikliği konusunda acilen adım atılması talebiyle başlattığı kampanyayla tanınan İsveçli Greta Thunberg'in hayat hikayesi dikkat çekiyor.

Dünyanın konuştuğu kız çocuğunun hayat hikayesi

İsveçli küçük bir kız, Greta Thunberg'in iklim değişikliği karşısında acilen adım atılması talebiyle başlattığı kampanyanın yarattığı farkındalıkla bugün dünya çapında onlarca ülkeden milyonlarca insan protesto gösterilerine katılıyor, siyasi liderleri zorluyor.

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Dünyanın konuştuğu kız çocuğunun hayat hikayesi

Greta Thunberg, "İklim için okul grevi" kampanyasını tek başına başlatalı bir yılı biraz geçti.

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Dünyanın konuştuğu kız çocuğunun hayat hikayesi

O sırada 15 yaşında olan Greta, haftada bir gün okula gitmeyi reddederek İsveç parlamentosu önünde protesto gösterisi yapıyor ve elindeki dövizlerle dünya liderlerini çevreyi korumak için adım atmaya çağırıyordu.

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Dünyanın konuştuğu kız çocuğunun hayat hikayesi

Bu kampanyasını hala da sürdürüyor fakat, artık küresel sahnede... Son olarak onu New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eylem Zirvesi'nde izledik.

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