Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı
Dünyanın bilinen tek hamile mumyasının yüzü bilim insanları tarafından yeniden oluşturuldu. ''Gizemli Kadın'' adı verilen mumyanın 2 bin yıl önce nasıl görüldüğünü anlamak adına DNA örneklerinden yararlanıldı.
“Gizemli Kadın” olarak adlandırılan mumya, geçen yıl Polonyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından analiz edilmiş ve karnında bir cenin bulunmuştu.
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HAMİLELEĞİNİN 28. HAFTASINDA ÖLDÜ
Araştırmacılar, kadının yaklaşık 2 bin yıl önce hamileliğinin 28. haftasında öldüğünü ve büyük olasılıkla 20 ila 30 yaşları arasında olduğunu söyledi.
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Uzmanlar, onun kafatasını ve diğer kalıntılarını kullanarak, MÖ 1. yüzyılda hayattayken nasıl göründüğünü gösteren iki görüntü elde etti.
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İtalyan adli antropolog ve Varşova Mumya Projesi üyesi Chantal Milani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kemiklerimiz ve özellikle kafatasımız, bir bireyin yüzü hakkında çok fazla bilgi veriyor.
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