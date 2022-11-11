  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı

Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı

Dünyanın bilinen tek hamile mumyasının yüzü bilim insanları tarafından yeniden oluşturuldu. ''Gizemli Kadın'' adı verilen mumyanın 2 bin yıl önce nasıl görüldüğünü anlamak adına DNA örneklerinden yararlanıldı.

Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı - Resim: 1

“Gizemli Kadın” olarak adlandırılan mumya, geçen yıl Polonyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından analiz edilmiş ve karnında bir cenin bulunmuştu.

1 / 8
Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı - Resim: 2

HAMİLELEĞİNİN 28. HAFTASINDA ÖLDÜ

Araştırmacılar, kadının yaklaşık 2 bin yıl önce hamileliğinin 28. haftasında öldüğünü ve  büyük olasılıkla 20 ila 30 yaşları arasında olduğunu söyledi.

2 / 8
Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı - Resim: 3

Uzmanlar, onun kafatasını ve diğer kalıntılarını kullanarak, MÖ 1. yüzyılda hayattayken nasıl göründüğünü gösteren iki görüntü elde etti.

3 / 8
Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı - Resim: 4

İtalyan adli antropolog ve Varşova Mumya Projesi üyesi Chantal Milani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kemiklerimiz ve özellikle kafatasımız, bir bireyin yüzü hakkında çok fazla bilgi veriyor. 

4 / 8