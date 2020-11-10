Dünyanın Üçüncü Kutbu'nda kırmızı alarm! Su kıtlığı kapıda

"ŞOK EDİCİ BİR HIZDA ERİYOR"

Buzul izleme istasyonunun yöneticisi Qin Xiang, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sıcaklıklar artmasıyla yaklaşık 13 metre uzunluğunda bir buz ve genel olarak buzul kalınlığından endişe verici bir kayıp yaşandı. Bu buzulun küçülme hızı gerçekten şok edici” ifadelerini kullandı.