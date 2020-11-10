Dünyanın Üçüncü Kutbu'nda kırmızı alarm! Su kıtlığı kapıda
Bilim insanları, dünyanın ''Üçüncü Kutbu'' olarak bilinen Çin’in Tibet platosundaki Qilian buzullarının son 50 yılda hızla yok olmaya başladığını açıkladı.
SON 50 YILDA 450 METRE GERİ ÇEKİLDE
Tüm dünyayyı etkisi altına alan küresel ısınma nedneiyle Çin'in Qilian dağlarındaki buzulların hızlı bir şekilde eridiği açıklandı. Bilim insanları, Tibet platosunun kurak kuzeydoğu kenarındaki 800 kilometrelik dağ zincirindeki en büyük buzulun, 1950'lerden bu yana yaklaşık 450 metre geri çekildiğini söyledi.
Araştırmacılar, “Laohugou No 12” olarak bilinen 20 kilometrekarelik buzulun ölçümlerin başladığı 60 yıl öncesinden bu yana yaklaşık yüzde 7 küçüldüğünü ve son yıllarda erimenin hızlandığını belirtti.
"ŞOK EDİCİ BİR HIZDA ERİYOR"
Buzul izleme istasyonunun yöneticisi Qin Xiang, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sıcaklıklar artmasıyla yaklaşık 13 metre uzunluğunda bir buz ve genel olarak buzul kalınlığından endişe verici bir kayıp yaşandı. Bu buzulun küçülme hızı gerçekten şok edici” ifadelerini kullandı.