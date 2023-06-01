Dünyayı ayağa kaldıran olay: Ölen insanların derilerini tek tek soyup müzede sergilediler
İngiltere'de bir şirket tarafından ölen insanlardan daha önceden verdikleri söz sayesine alınan dövmeler müzede sergilenmeye başladı.
Müzeler birçok insan için vazgeçilmez konumda yer alıyor. Ancak İngiltere'de açılan bir müze, içeriğinde barındırdığı eserler nedeniyle bir anda eleştiri oklarını haline geldi.
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İnsanların dövmelerini ne kadar sevdiklerini hepimiz biliyoruz .
İğnenin altında saatler geçirmekten binlerce karmaşık tasarımın üzerine sıçramaya kadar - İngilizler vücutlarını süslemeye gerçekten bayılıyorlar.
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Ancak bir şirket, vücut sanatının sonsuza kadar sürmesini sağlamak için ölü insanlardan dövmeli deriyi çıkarma sözü verdiğinden, mürekkeplerinizin zamanın sonuna kadar dayandığından emin olabilirsiniz.
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Save My Ink Forever, dövmeleri korumak için bireysel bir tescilli süreç geliştirdi.
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