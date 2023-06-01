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  4. Dünyayı ayağa kaldıran olay: Ölen insanların derilerini tek tek soyup müzede sergilediler

Dünyayı ayağa kaldıran olay: Ölen insanların derilerini tek tek soyup müzede sergilediler

İngiltere'de bir şirket tarafından ölen insanlardan daha önceden verdikleri söz sayesine alınan dövmeler müzede sergilenmeye başladı.

Dünyayı ayağa kaldıran olay: Ölen insanların derilerini tek tek soyup müzede sergilediler - Resim: 1

Müzeler birçok insan için vazgeçilmez konumda yer alıyor. Ancak İngiltere'de açılan bir müze, içeriğinde barındırdığı eserler nedeniyle bir anda eleştiri oklarını haline geldi. 

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Dünyayı ayağa kaldıran olay: Ölen insanların derilerini tek tek soyup müzede sergilediler - Resim: 2

İnsanların dövmelerini ne kadar sevdiklerini hepimiz biliyoruz .

İğnenin altında saatler geçirmekten binlerce karmaşık tasarımın üzerine sıçramaya kadar - İngilizler vücutlarını süslemeye gerçekten bayılıyorlar.

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Dünyayı ayağa kaldıran olay: Ölen insanların derilerini tek tek soyup müzede sergilediler - Resim: 3

Ancak bir şirket, vücut sanatının sonsuza kadar sürmesini sağlamak için ölü insanlardan dövmeli deriyi çıkarma sözü verdiğinden, mürekkeplerinizin zamanın sonuna kadar dayandığından emin olabilirsiniz.

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Dünyayı ayağa kaldıran olay: Ölen insanların derilerini tek tek soyup müzede sergilediler - Resim: 4

Save My Ink Forever, dövmeleri korumak için bireysel bir tescilli süreç geliştirdi.

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