Dünyayı sarsan iddia: Koronavirüsün çıkış noktası ABD mi?

Dünya genelinde 28 bilim insanı tarafından yazılan 58 sayfadan oluşan makalede, Covid-19'a yol açan virüs olan SARS-CoV-2'nin doğal bir yayılma olayından (hayvanlardan insana atlama) veya bir laboratuvar sızıntısından gelmiş olabileceğinin "mümkün" olduğu belirtildi.