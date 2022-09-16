Dünyayı sarsan iddia: Koronavirüsün çıkış noktası ABD mi?
Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Covid-19'un ABD'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceğini açıkladı.
Tıp dergisi The Lancet, Covid-19 pandemisinin ABD'deki bir laboratuvardan sızan bir patojenden kaynaklanmış olabileceği ihtimalini özetleyen ve eleştirilere yol açan bir makale yayınladı.
Dünya genelinde 28 bilim insanı tarafından yazılan 58 sayfadan oluşan makalede, Covid-19'a yol açan virüs olan SARS-CoV-2'nin doğal bir yayılma olayından (hayvanlardan insana atlama) veya bir laboratuvar sızıntısından gelmiş olabileceğinin "mümkün" olduğu belirtildi.
ABD'DEKİ LABORATUVARLAR ARAŞTIRILMADI
Çalışma, Covid-19’un başlangıçta bir pazarda hayvanlardan insanlara sıçradığı bildirilen Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlardan bahsediyor. Ancak, makale aynı zamanda ABD laboratuvarlarını “bağımsız araştırmacıların henüz araştırmadığını” ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin SARS-CoV ile ilgili virüsler üzerindeki çalışmalarının detaylarını açıklamaya direndiğini belirtiyor.
The Lancet Komisyon Başkanı ve Columbia Üniversitesi ekonomisti Jeffrey Sachs, virüsün doğadan değil, bir ABD biyoteknoloji laboratuvarından çıktığına oldukça ikna olduğunu söyledi.