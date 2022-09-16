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Dünyayı sarsan iddia: Koronavirüsün çıkış noktası ABD mi?

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Covid-19'un ABD'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceğini açıkladı.

Dünyayı sarsan iddia: Koronavirüsün çıkış noktası ABD mi? - Resim: 1

Tıp dergisi The Lancet, Covid-19 pandemisinin ABD'deki bir laboratuvardan sızan bir patojenden kaynaklanmış olabileceği ihtimalini özetleyen ve eleştirilere yol açan bir makale yayınladı. 

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Dünyayı sarsan iddia: Koronavirüsün çıkış noktası ABD mi? - Resim: 2

Dünya genelinde 28 bilim insanı tarafından yazılan 58 sayfadan oluşan makalede, Covid-19'a yol açan virüs olan SARS-CoV-2'nin doğal bir yayılma olayından (hayvanlardan insana atlama) veya bir laboratuvar sızıntısından gelmiş olabileceğinin "mümkün" olduğu belirtildi.

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Dünyayı sarsan iddia: Koronavirüsün çıkış noktası ABD mi? - Resim: 3

ABD'DEKİ LABORATUVARLAR ARAŞTIRILMADI

Çalışma, Covid-19’un başlangıçta bir pazarda hayvanlardan insanlara sıçradığı bildirilen Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlardan bahsediyor. Ancak, makale aynı zamanda ABD laboratuvarlarını “bağımsız araştırmacıların henüz araştırmadığını” ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin SARS-CoV ile ilgili virüsler üzerindeki çalışmalarının detaylarını açıklamaya direndiğini belirtiyor.

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Dünyayı sarsan iddia: Koronavirüsün çıkış noktası ABD mi? - Resim: 4

The Lancet Komisyon Başkanı ve Columbia Üniversitesi ekonomisti Jeffrey Sachs, virüsün doğadan değil, bir ABD biyoteknoloji laboratuvarından çıktığına oldukça ikna olduğunu söyledi.

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