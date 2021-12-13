Dünyayı sarsan intihar: Ünlü YouTuber gelen nefret mesajlara dayanamadı!
8 Aralık tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da evinde ölü bulunan 21 yaşındaki YouTuber Kristina Kika Dukic'nın yıllarca nefret mesajlarına maruz kaldığı için hayatına son verdiği tahmin ediliyor.
Instagram, Youtube ve Twitch'de bir milyon takipçisi olan internet fenomenin ölümünü annesi Natasa, kızının ölümünü duyurdu.
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Kızının intiharını duyuran anne, intihar düşüncesi olan herkesi doktora görünmesi tavsiyesinde bulundu.
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Kristina'nın yakın bir arkadaşı olan Mira Vladisavljevic, arkadaşının yıllarca internet üzerinden nefret mesajlarına maruz kaldığını bu nedenle ağır bir bunalım yaşadığını bu nedenle hayatına son verme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.
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Kristina, daha önce paylaştığı videoda, yaptığı her davranıştan sonra çok sayıda ağır hakaret mesajlarını aldığını ve insanlardan bundan vazgeçmelerini söyledi.
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