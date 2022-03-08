Dünyayı sarsan taciz! Yaşadıklarını kendi kaleme aldı!
Stanford Üniversitesi’nin kampüsünde uğradığı cinsel tacizle hayatı bir gecede değişen Chanel Miller’ın, dünyayı sarsan taciz davasının gerçek hikâyesini kaleme aldığı ödüllü kitabı Benim Bir Adım Var yayınlandı.
Yaşadığı tacizi anlattığı ve farklı bir isimle internette yayınladığı yazıyla milyonlarca kişiyi etkileyen Miller, Kaliforniya yasalarında değişikliklere yol açtı, davadaki yargıcı koltuğundan etti ve insanlara kendi saldırı deneyimlerini paylaşma cesareti verdi.
Failleri korumaya yönelik önyargılı bir kültüre ışık tutan Benim Bir Adım Var, cinsel saldırı hakkındaki düşüncelerinizi sonsuza dek değiştirecek, neyin kabul edilebilir olduğuna dair inançlarınıza meydan okuyacak ve şifanın çalkantılı gerçekliğini dürüstçe ortaya serecek.
Chanel Miller’ın hayatı bir gece Stanford Üniversitesi’nin kampüsünde cinsel tacize uğradığında değişti. Başta bütün dünya onu Emily Doe ismiyle tanıyordu.
Davası için yazdığı yazı BuzzFeed’de yayınlandığında milyonlarca kişiyi etkilemiş ve harekete geçirmiş, dünya çapında pek çok dile çevrilmiş, Kongre’de okunmuş, Kaliforniya yasalarında değişiklik yapılmasına ilham vermiş ve davadaki yargıcı koltuğundan etmişti; ama en önemlisi insanlara ilk kez kendi saldırı deneyimlerini paylaşma cesareti vermişti.