''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu

Diğer polis aracının önünü kesmesiyle kaçması engellenen sürücü V.D. ve araçta bulunan T.D., İ.A., M.B. ve T.G. olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yere yatırılan şüpheliler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memuruna ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından olay yerinde yapıldı.