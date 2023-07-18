''Dur'' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Düzce'de polisin ''dur'' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, takip sırasında 1 polis memuru ve motosikletliye çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi yaya olarak kaçarken, 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Mergiç yolu Melensu park mevkiinde meydana geldi. Polis, tehlikeli araç kullandığı yönünde ihbarda bulunulan otomobilin sürücüsüne kent merkezinde 'dur' ihtarında bulundu.
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Otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, 1 polis memuru ve 1 motosikletli ile park halindeki 3 otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi, aracı yolun ortasında bırakıp kaçtı.
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Olayda bir polis memuru ve motosiklet sürücüsü K.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Motosiklet sürücüsü K.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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