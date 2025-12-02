''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki...
Aksaray'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan ve 119 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü kovalamaca sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda şüphe üzerine M.A.'nın kullandığı otomobili durdurmak istedi.
Sürücü M.A., ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.A., takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.
M.A.’nın yapılan alkol testinde 119 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.