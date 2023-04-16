Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı

Otomobilin çarptığı 5 kişi etrafa savruldu. Kazada B.Y., A.S., F.A., B.Y. ve M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.