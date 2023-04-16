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Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. İnsanların savrulduğu dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı - Resim: 1

İzmir-Çanakkale kara yolu Altınoluk Fener Mahallesi yakınlarında H.K.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Savrularak kaldırımı aşan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. 

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Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı - Resim: 2

Otomobilin çarptığı 5 kişi etrafa savruldu. Kazada B.Y., A.S., F.A., B.Y. ve M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı - Resim: 3

Otomobilin savrularak otobüs durağına girdiği o dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı - Resim: 4

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