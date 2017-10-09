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  3. 09 Ekim 2017 13:41

Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde, polisin durdurduğu minibüste 420 kilo domuz eti ele geçirildi.

Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-400 karayolu üzerindeki sanayi kavşağında önlem aldı.

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Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Polis, Engin K.'nin kullandığı minibüsü durdurarak, arama yaptı. Minibüsün koltuklarının arasında ve bagajdaki çuvallar içerisinde, kaçak kesildiği değerlendirilen 420 kilo et ele geçirildi.

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Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Polis, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden destek isterken, gelen ekipler; yaptığı incelemede etin, domuz eti olduğunu belirledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, imha etmek üzere etlere el koydu.

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Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Sürücü Engin K. hakkında idari para cezası uygulanırken, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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