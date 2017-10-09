Durdurulan minibüsten domuz eti çıktı

Polis, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden destek isterken, gelen ekipler; yaptığı incelemede etin, domuz eti olduğunu belirledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, imha etmek üzere etlere el koydu.