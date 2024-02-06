Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi
Artvin'de etkili olan şiddetli yağışalar Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınlarına, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Borçka ilçesinde heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi.
Artvin ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağışlar aralıksız devam ediyor. Kenti olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınları, taşkın ve heyelanlar yaşandı.
Taşan dereler evlerin arasından sokaklara indi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayollarını ulaşıma kapattı. Şuana kadar can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu bölge yağmur alan, coğrafi koşulların zor olduğu bir bölge. Aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Biz de belediye ekipleri olarak sahadayız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şuanda kadar ciddi olumsuz bir durum yok. Yağışlar devam ediyor” dedi.