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Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi

Artvin'de etkili olan şiddetli yağışalar Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınlarına, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Borçka ilçesinde heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi.

Kaynak: İHA
Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi - Resim: 1

Artvin ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağışlar aralıksız devam ediyor. Kenti olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınları, taşkın ve heyelanlar yaşandı. 

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Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi - Resim: 2

Taşan dereler evlerin arasından sokaklara indi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayollarını ulaşıma kapattı. Şuana kadar can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi - Resim: 3

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu bölge yağmur alan, coğrafi koşulların zor olduğu bir bölge. Aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Biz de belediye ekipleri olarak sahadayız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şuanda kadar ciddi olumsuz bir durum yok. Yağışlar devam ediyor” dedi.

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Durmadan yağan yağmur sokakları dereye çevirdi; 2 bina tahliye edildi - Resim: 4
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