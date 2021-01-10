Düşen uçağın enkazına ulaşıldı! İşte o görüntüler
Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirilen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının parçaları bulundu.
Endonezya'da düşen uçakla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.
PARÇALAR İNCELEMEYE TABİ TUTULACAK
Donanma gemisinden özenle indirilen ve kısa süre alanda sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'nda oluşturulan kriz merkezine yaptığı ziyarette, radar izlemelerinde uçaktan güçlü sinyal aldıklarını belirmişti. Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldığını aktardı.