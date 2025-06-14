Düşen uçakta mucizevi şekilde hayatta kalan tek yolcu felaketi böyle anlattı
Hindistan'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağından sağ kurtulan tek kişi olan Vishwash Kumar Ramesh, yaşadıklarını anlattı.
Hindistan’ın Ahmedabad kentinde düşen Air India havayolu şirketine ait yolcu uçağından sağ kurtulan tek kişi olan Vishwash Kumar Ramesh, yaşadıklarını anlattı. Uçak patladığında “öldüğünü sandığını” söyleyen Ramesh, açılan bir boşluk sayesinde uçaktan kaçmayı başardığını belirtti.
The Guardian gazetesinin haberine göre, “insanların gözlerinin önünde öldüğünü” izlediğini kaydeden Ramesh, uçak bir binaya çarpınca önce öldüğünü düşündüğünü, hayatta olduğunu fark ettikten sonra ise enkazdan kaçabildiğini söyledi.
“BİR ANLIĞINA ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”
Hastane yatağından DD News’e açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki adam, uçağın kalkıştan hemen sonra “havada sıkışıp kalmış gibi” hissettiğini, uçağın içindeki yeşil ve beyaz ışıkların yanıp sönmeye başladığını aktardı. Ramesh “(Uçak) birdenbire bir binaya çarptı ve infilak etti” diye konuştu.
Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, bir tıp yüksekokulu binasına çarptıktan sonra düşmüştü. Kaza sırasında uçakta bulunan 241 kişi ölmüştü.
Kazadan kurtulduğu bilinen tek kişi olan Ramesh, “(Oradan) nasıl sağ çıktığıma inanamıyorum. Bir anlığına benim de öleceğimi düşündüm. Ama gözlerimi açıp etrafıma baktığımda hayatta olduğumu fark ettim. Nasıl hayatta kaldığıma hâlâ inanamıyorum” diye konuştu.