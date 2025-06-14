Düşen uçakta mucizevi şekilde hayatta kalan tek yolcu felaketi böyle anlattı

Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, bir tıp yüksekokulu binasına çarptıktan sonra düşmüştü. Kaza sırasında uçakta bulunan 241 kişi ölmüştü.

Kazadan kurtulduğu bilinen tek kişi olan Ramesh, “(Oradan) nasıl sağ çıktığıma inanamıyorum. Bir anlığına benim de öleceğimi düşündüm. Ama gözlerimi açıp etrafıma baktığımda hayatta olduğumu fark ettim. Nasıl hayatta kaldığıma hâlâ inanamıyorum” diye konuştu.