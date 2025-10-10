Düşmanın korkulu rüyası olacak KarguFPV'den tam isabet!

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ TEST ETTİK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, güvenilir, çevik ve yüksek etkili çözümleri en kısa sürede sahaya sunduklarını belirterek, "Bu doğrultuda, otonomi, görüntü işleme ve yapay zeka kabiliyetlerimizi FPV sistemleriyle birleştirerek geleceğin muharebe ortamına yön verecek teknolojiler geliştiriyoruz. Farklı faydalı yüklerle donattığımız KarguFPV'de zırh delici harp başlığını kullanmaya başladık. Böylece Türkiye'de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı FPV’yi başarıyla test etmiş olduk" ifadelerini kullandı. (DHA)