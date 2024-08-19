Düşük kira ödeyenler dikkat! Uzman isim uyardı. Geriye dönük fark...
Kiralara yapılan zamlar gündemdeyken, kira bedeli rayiç değerin altında kalan ev sahipleri, çözümü hukuki yollarda arıyor.
Bir konutun piyasadaki benzerlerine kıyasla değeri, rayiç bedelini belirliyor. Peki, rayiç bedel nasıl hesaplanır?
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Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırının 2 Temmuz'da sona ermesinin ardından, yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.
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Peki, ev sahibi kiracısının ödediği kiranın çevreye kıyasla düşük olduğunu fark ederse ne yapmalıdır?
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Posta.com'dan Büşra Özbelli Gürsoy'un sorularını yanıtlayan, Avukat Ayşe Hüseyinoğlu, "Rayiç bedel, bir konutun benzer konutlarla karşılaştırılmasıyla hesaplanır.
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