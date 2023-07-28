Düşüşe geçen altın fiyatları için yeni tahmin

ekonomim.com'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, Fed’in faiz artışında perdenin inmek üzere olması ve dünyanın en büyük altın tüketicisi Hindistan’da yaklaşan düğün sezonunun kurumsal yatırımcıları altına davet etmesiyle fiyatlarda yükseliş beklentisi güçlü.