Düşüşe geçen altın fiyatları için yeni tahmin
ABD Merkez Bankası FED ve Avrupa Merkez Bankası ECB'den gelen faiz artırımı kararlarıyla düşüşe geçen altın fiyatları için yeni tahminler belli oldu... Peki altında yön nereye ? İşte uzmanların altın fiyatı tahminleri...
Fed faiziyle dalgalanan ons altının yaz durgunluğunun, yatırımcı faiz artışlarının durduğuna ikna olduğunda ve en büyük tüketici Hindistan’da beklenen talep artışı ile aşılması bekleniyor.
1 / 11
Yılbaşından bu yana hedeflediği 2000 dolar seviyesine ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güçlü faiz artışları nedeniyle bir türlü ulaşamayan ons altın için durgunluk sona ermek üzere.
2 / 11
ekonomim.com'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, Fed’in faiz artışında perdenin inmek üzere olması ve dünyanın en büyük altın tüketicisi Hindistan’da yaklaşan düğün sezonunun kurumsal yatırımcıları altına davet etmesiyle fiyatlarda yükseliş beklentisi güçlü.
3 / 11
Kısa vadede ise teknik görünümde değişim için 1980 dolar barajının aşılması bekleniyor.
4 / 11