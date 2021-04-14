Duvardan gelen sesleri kontrol etmek istedi, hayatının şokunu yaşadı

Evin bahçesinde tuhaf sesler duyan bir adam, sesin kaynağını çözmek için uzunca bir arayışa girdi. Baktığı yerlerden bir şey bulamayan ev sahibi daha sonra sesin evin duvarından geldiğini fark etti. Duvarı kırmaya başlayan kişi gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Evin duvarı ölümcül yılanların yuvası haline gelmişti. İşte o anlar...