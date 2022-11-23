Düzce beşik gibi! 5.9'luk deprem sonrası 150 artçı meydana geldi

150 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 150 artçı sarsıntı kaydedildi.