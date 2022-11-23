Düzce beşik gibi! 5.9'luk deprem sonrası 150 artçı meydana geldi
Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte 50 artçı deprem meydana geldi.
Sabaha karşı Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Sarsıntı İstanbul dahil çok sayıda ilde hissedilirken 1'i ağır 93 vatandaşımız da yaralandı. Can havliyle evlerinden çıkan onlarca vatandaş, geceyi sokaklarda geçirdi.
150 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 150 artçı sarsıntı kaydedildi.
ENERJİ KESİNTİLERİ UYGULANIYOR
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ayrı bir açıklamamada ise "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
BAKAN SOYLU: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Düzce'ye geçerek hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Soylu, "Kentteki spor salonları, fırınlar ve lokantalar açık. Kamu binalarında kayda değer bir hasar yok" ifadelerini kullandı. Spor ve Gençlik Bakanı Muammer Kasapoğlu ise Yurt binalarının açık olduğu ve yurtlarda hasar olmadığını bildirdi.