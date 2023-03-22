Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü
Düzce’de lastik üretim tesisinde klimadan çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alev alev yanan tesisin çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde bulunan lastik üretim tesisinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre lastik üretim tesisinde klima motorlarından yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen tesis için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye ulaşan ekiplerce yangına müdahale edilirken, tesisin hemen yanında bulunan evlerdeki vatandaşlar da dumandan etkilenmemeler için tahliye edildi.
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Güçlükle kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde tamamen söndürüldü.
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