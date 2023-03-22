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Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü

Düzce’de lastik üretim tesisinde klimadan çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alev alev yanan tesisin çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü - Resim: 1

Yangın, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde bulunan lastik üretim tesisinde meydana geldi. 

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Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre lastik üretim tesisinde klima motorlarından yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen tesis için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü - Resim: 3

Bölgeye ulaşan ekiplerce yangına müdahale edilirken, tesisin hemen yanında bulunan evlerdeki vatandaşlar da dumandan etkilenmemeler için tahliye edildi. 

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Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü - Resim: 4

Güçlükle kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde tamamen söndürüldü.

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