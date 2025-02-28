Düzce'de heyelan kabusu: 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı
Düzce'de karların erimesiyle birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ve 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu.
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.
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İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. (DHA)
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