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Düzce'de heyelan kabusu: 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı

Düzce'de karların erimesiyle birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ve 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
Düzce'de heyelan kabusu: 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı - Resim: 1

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu.

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Düzce'de heyelan kabusu: 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı - Resim: 2

Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı. 

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Düzce'de heyelan kabusu: 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı - Resim: 3

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. (DHA)

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Düzce'de heyelan kabusu: 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı - Resim: 4
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