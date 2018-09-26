Düzce'de nefes kesen tatbikat

Her türlü olaya karşı hazırlık olunması amacıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Motosikletli Yunus Timleri ve Resmi asayiş ekiplerinin katıldığı tatbikat düzenlendi. Ekiplerin haberi olamadan yapılan tatbikatta senaryo gereği bir akaryakıt istasyonunu soyan maskeli ve silahlı 2 kişi ihbarı 112 polis imdat hattına düştü. İhbarı alan emniyet haber merkezi de bütün ekiplere plakayı anons ederek otomobilin yakalanması talimatını verdi.