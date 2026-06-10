E-5 kenarındaki binada yangın paniği: Trafik kilitlendi!
Küçükçekmece E-5 kara yolu kenarında metruk bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
İstanbul'un en yoğun arterlerinden biri olan E-5 kara yolunun Küçükçekmece Beşyol mevkii, bugün hareketli anlara sahne oldu. Bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında söküm işlemleri devam eden metruk bir binada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Terk edilmiş binadan yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri E-5 yan yol ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak sivil geçişini durdururken, itfaiye erlerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler çevre binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen ilk bilgilere göre, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.
E-5 yan yol kilitlendi, sürücüler isyan etti
Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman ve meraklı sürücülerin yavaşlaması, E-5 kara yolu yan yolunda trafiği felç etti. Yangını izleyen sürücüler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı kademeli olarak normale döndü.