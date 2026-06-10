E-5 kenarındaki binada yangın paniği: Trafik kilitlendi!

İstanbul'un en yoğun arterlerinden biri olan E-5 kara yolunun Küçükçekmece Beşyol mevkii, bugün hareketli anlara sahne oldu. Bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında söküm işlemleri devam eden metruk bir binada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.