E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor

33 yıldır tamamlanamayan bina da yıkılıyor

Ayrıca ilçede inşaatına 1990 yılından başlanan başka bir bina ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıyor. 33 yıldır atıl bir durumda kalarak tamamlanamayan bina vatandaşların ilgi odağı haline gelmişti.