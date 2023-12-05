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E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor

İstanbul Zeytinburnu'nda E-5 karayolu üzerinde bulunan Toya Plaza ve 33 yıldır reklam panosu olarak kullanılan atıl binanın yıkımına başlandı.

Kaynak: İHA
E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor - Resim: 1

İstanbul'da deprem riski bulunan binaların yıkımları sürüyor. Zeytinburnu'nda E-5 karayolu üzerindeki Toya Plaza deprem riski sebebiyle yıkılıyor. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makineleri tarafından binanın yıkımına devam ediliyor. Binanın yıkımının ardından bölgede yeni planlamaların nasıl şekilleneceği merak konusu olarak öne çıkıyor.

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E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor - Resim: 2

33 yıldır tamamlanamayan bina da yıkılıyor
Ayrıca ilçede inşaatına 1990 yılından başlanan başka bir bina ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıyor. 33 yıldır atıl bir durumda kalarak tamamlanamayan bina vatandaşların ilgi odağı haline gelmişti.

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E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor - Resim: 3

Cevizlibağ Metrobüs durağına yakın konumu nedeniyle uzun süre boyunca bölgede adeta reklam panosu gibi kullanılan binanın yıkım işlemleri sürüyor. 

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E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor - Resim: 4

Yıkım sırasında güvenlik önlemleri de alınırken, bina çevresindeki trafiği etkilenmediği görüldü. 

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