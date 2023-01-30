e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...