e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis'e sunuldu. Düzenlemenin haftaya çarşamba gününe kadar yasalaşması beklenirken milyonlarca EYT'li başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte EYT'liler için emeklilik başvuru rehberi...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...
EYT TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU
Kanun teklifinin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu özetle şöyle konuştu:
"5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduk.
4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.
Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak.
Mevcut yürürlükteki mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibarıyla emekli maaşına hak kazanır. Mart itibarıyla şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur."
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
İşte adım adım EYT başvurusu;