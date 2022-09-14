e-Devlet'ten sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru yolları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar bankaların yolunu tuttu. Sosyal konut projesine Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor.