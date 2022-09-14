e-Devlet'ten sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru yolları
Tarihin en büyük sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Binlerce vatandaş banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş ise e-Devlet üzerinden başvuru yapmayı tercih etti. Peki e-Devlet'ten sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar bankaların yolunu tuttu. Sosyal konut projesine Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor.
e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek. Peki e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılıyor? İşte aşama aşama e-devlet üzerinden sosyal konut başvurusu.
Başvuru için e-devlet'e giriş yapılır, ardından arama kısmına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yazılarak ilgili sayfaya gidilir.
Buradan "konut başvurusu" seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra "devam et" butonuna tıklanır.
Ardından gelen sayfanın sağ üst kısmında yer alan "yeni başvuru" seçeneğine tıklanır.