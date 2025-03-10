Ece G.'nin babasından çarpıcı sözler: ''Benim kızımı kurban ettiler''

"ORUÇLU VAZİYETTE NASIL AYİN YAPSIN?"

Benim kızım oraları bilen bir insan. Oruçlu bu insan cadılıkla nasıl bağdaştırıyorlar anlamıyorum yani? Müslüman bir insan benim kızım. Ormanda nasıl ayin yapsın oruçlu vaziyette. Benim kızım ormanda kalacak olsa yanına bir şey almaz mı? Bir insan orada o kadar kalabilir mi? Biz arama çalışmaları sırasında giyinik vaziyetteyken hepimiz donduk.

"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULUYORUM"

Biz erkek olarak dahi kalamayız orada. Benim kızım 4 gün kalmış orada. Hipotermi dahi geçirse bilincini kaybetse bile kalamaz orada. Kızımın ölümünü şüpheli buluyorum. Kızımın bir şeyi varsa tamam diyeceğim ama asla adım Muharrem ise kızıma da öyle güveniyorum" diyerek ağladı.