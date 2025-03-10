Ece G.'nin babasından çarpıcı sözler: ''Benim kızımı kurban ettiler''
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece G.'nin babası, Müge Anlı'nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baba M.K., ''Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl ettiler onu bilmiyorum'' dedi.
2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece G. (36), daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre Ece G., hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ece G. için cuma günü Bağcılar Güneşli Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan genç kadının cenazesi Koca Sinan Mezarlığı'na defnedildi.
BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Ece G.'nin ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken babası M.K., katıldığı Müge Anlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baba K., konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kızının ölümünü şüpheli bulduğunu belirten K., 'cadılık eğitimi' iddiasıyla ilgili şunları söyledi:
"Kesinlikle öyle bir şey yok. Astronomi dersi aldığını biz biliyoruz. Bir şey olduğu zaman bize söylerdi. Bizim bilgimiz dahilinde devam ederdi. Hiçbir zaman için böyle bir düşünceleri olmadı benim kızımın. Bunlar çok acı şeyler ve acı suçlamalar. Yanlarında mıymış acaba cadılık dersi aldığı kişiler? Nasıl acılı bir insana böyle şeyler söyleyebiliyorlar. İnsanlar sosyal medyada paylaştılar aramada yardımcı oldular kamuoyunu buna yönlendirdiler sonradan da bunları çıkartıp alakasız şeyler. Kesinlikle böyle bir şey olsa bana söyler. Böyle bir şey aklının ucundan dahi geçmez.
"ORUÇLU VAZİYETTE NASIL AYİN YAPSIN?"
Benim kızım oraları bilen bir insan. Oruçlu bu insan cadılıkla nasıl bağdaştırıyorlar anlamıyorum yani? Müslüman bir insan benim kızım. Ormanda nasıl ayin yapsın oruçlu vaziyette. Benim kızım ormanda kalacak olsa yanına bir şey almaz mı? Bir insan orada o kadar kalabilir mi? Biz arama çalışmaları sırasında giyinik vaziyetteyken hepimiz donduk.
"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULUYORUM"
Biz erkek olarak dahi kalamayız orada. Benim kızım 4 gün kalmış orada. Hipotermi dahi geçirse bilincini kaybetse bile kalamaz orada. Kızımın ölümünü şüpheli buluyorum. Kızımın bir şeyi varsa tamam diyeceğim ama asla adım Muharrem ise kızıma da öyle güveniyorum" diyerek ağladı.