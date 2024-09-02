Ece Üner'den kayıp Narin'le ilgili dikkat çeken sözler: ''Bir köy susuyor...''
Diyarbakır'da kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ederken, gazeteci Ece Üner'in ''Bir köy susuyor'' sözleri dikkat çekti.
Diyarbakır'da, 21 Ağusto'ta Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin'i (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ediyor.
Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
Soruşturma kapsamında Narin G.'nin ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.
Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.