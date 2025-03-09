Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.'nin son görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece G., daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında yaralı olarak bulunmuştu. Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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36 yaşındaki kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde G.'nin Belgrad Ormanı'na gittiği gün Mecidiyeköy'den metroya bindiği anlar yer alıyor.
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Turnikelerden geçen G., Hacıosman durağında metrodan indikten sonra otobüsle Belgrad Ormanı'na gidiyor
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