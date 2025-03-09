Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece G., daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında yaralı olarak bulunmuştu. Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.