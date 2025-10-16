Eczacı kalfasına ''muadil ilaç'' dayağı! Önce sopa ardından bıçakla saldırdı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir hasta yakını, reçetedeki ilaç yerine muadilini veren eczane kalfasında sopa ve bıçakla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İ.T. adlı şahıs yaklaşık 1.5 ay önce babasına verilen ilacın, reçetede yazılan değil de muadili olduğunu belirterek eczacı kalfası A.F. ile tartıştı. Tartışmanın ardından eczaneden ayrılan şahıs, bu sabah tekrar gelerek yanında getirdiği sopayla F.'a saldırdı.
Sopayı kalfanın başına vurarak yaralayan şahıs, ardından arka cebinden çıkardığı bıçakla tezgahın arkasında duran F.'ın üzerine yürüdü. Saldırgan elindeki bıçağı açmaya çalışırken, eczacı kalfası da karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada çevredekilerin içeriye girmesiyle kavga aralanırken, şikayet üzerine saldırgan gözaltına alındı.
Eczacılardan tepki
Yaşanan saldırının ardından olayın yaşandığı eczane önünde toplanan eczacılar, saldırıyı kınadı. Burada açıklama yapan Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, saldırının bir hekimin hastasını, 'eczaneden temin edilen eş değer ilaç' hakkında yanlış yönlendirmesi sonucu yaşandığını ileri sürdü. Hekimin yanlış yönlendirmesi sonucu hasta yakını tarafından eczane çalışanına yönelik fiziksel saldırı gerçekleştiğini belirten Aydın, "Sağlıkta şiddetin durdurulması için tüm sağlık çalışanları olarak omuz omuza mücadele ederken, eczanemize yönelik böylesi bir saldırının, bir sağlık çalışanının yanlış yönlendirmesi sonucu yaşanmış olması kabul edilemez bir durumdur" dedi.
Yaşanılanları asla normalleştirmediklerini ve kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan Aydın, "Eşdeğer ilaç, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, etkinliği ve güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlardır" ifadelerini kullandı.