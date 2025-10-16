Eczacı kalfasına ''muadil ilaç'' dayağı! Önce sopa ardından bıçakla saldırdı

Eczacılardan tepki

Yaşanan saldırının ardından olayın yaşandığı eczane önünde toplanan eczacılar, saldırıyı kınadı. Burada açıklama yapan Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, saldırının bir hekimin hastasını, 'eczaneden temin edilen eş değer ilaç' hakkında yanlış yönlendirmesi sonucu yaşandığını ileri sürdü. Hekimin yanlış yönlendirmesi sonucu hasta yakını tarafından eczane çalışanına yönelik fiziksel saldırı gerçekleştiğini belirten Aydın, "Sağlıkta şiddetin durdurulması için tüm sağlık çalışanları olarak omuz omuza mücadele ederken, eczanemize yönelik böylesi bir saldırının, bir sağlık çalışanının yanlış yönlendirmesi sonucu yaşanmış olması kabul edilemez bir durumdur" dedi.