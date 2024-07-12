Eczanede kadına şiddet kamerada: İlacı alamadı saldırdı

Olay, öğlen saatlerinde Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce eczaneye gelen bir şahıs antidepresan ilacı satın almak istedi. Eczanedeki görevliler tarafından reçetesiz ilaç satılamayacağı kendisine belirtilince şahıs eczaneyi terk etti. İddiaya göre bugün tekrar eczaneye gelen şahıs böcek ilacı satın almak istedi.