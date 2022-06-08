  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Eda Taşpınar ve Deniz Marşan'dan ayna önünde poz

Eda Taşpınar ve Deniz Marşan'dan ayna önünde poz

Eda Taşpınar ve Deniz Marşan Instagram hesaplarından ayna önünde çekilen pozlarını paylaştı.

Eda Taşpınar ve Deniz Marşan'dan ayna önünde poz - Resim: 1

Eda Taşpınar bu yıl sezonu erken açtı. Mayıs ortasında Bozcaada’daydı.

1 / 6
Eda Taşpınar ve Deniz Marşan'dan ayna önünde poz - Resim: 2

Oradan İstanbul’a geçti. Birkaç gün önce de rotasını komşuya çevirdi, Mykonos’a gitti.

2 / 6
Eda Taşpınar ve Deniz Marşan'dan ayna önünde poz - Resim: 3

Sık sık sosyal medya paylaşımı yapan Taşpınar önceki gün giydiği bikinisiyle aynanın önünde poz verdi.

3 / 6
Eda Taşpınar ve Deniz Marşan'dan ayna önünde poz - Resim: 4

Ocak ayında 10 gün önce tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile evlenen Deniz Marşan ise Bodrum’da.

4 / 6