Eda Taşpınar ve Deniz Marşan'dan ayna önünde poz
Eda Taşpınar ve Deniz Marşan Instagram hesaplarından ayna önünde çekilen pozlarını paylaştı.
Eda Taşpınar bu yıl sezonu erken açtı. Mayıs ortasında Bozcaada’daydı.
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Oradan İstanbul’a geçti. Birkaç gün önce de rotasını komşuya çevirdi, Mykonos’a gitti.
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Sık sık sosyal medya paylaşımı yapan Taşpınar önceki gün giydiği bikinisiyle aynanın önünde poz verdi.
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Ocak ayında 10 gün önce tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile evlenen Deniz Marşan ise Bodrum’da.
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