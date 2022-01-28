Edirne esnafından ilginç kampanya: Alışveriş yapana PCR testi bedava

“Müşterilerin yüzde 99’u Bulgar vatandaşlardı”

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu ancak Bulgaristan vatandaşları artık gelmeyince pazarın boş kaldığını söyledi. Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.