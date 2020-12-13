Edirne'de nehirlerin debileri, 3 kat artı
Son 90 yılın en kurak döneminin geçtiği Edirne'de, son yağışlarla birlikte dip seviyede akan Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi, Bulgaristan ve bölge yağış alınca 3 kat arttı. DSİ verilerine göre, geçen hafta debisi 60 metreküp/saniye olan Meriç, 160 metreküp/saniyeye, debisi 2 metreküp/saniye ölçülen Tunca ise 7 metreküp/saniyeye ulaştı.
Son 90 yılın en kurak dönemi olan Edirne'de, gölet ve barajlarda doluluk oranı kritik noktalara düşerken, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan ve taşkınlarla yıllarca gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirleri de dip seviyeyi gördü.
Mevsim yağışlarını almayan kentte geçen hafta DSİ verilerine göre, Tunca Nehri’nin debisi, 2 metreküp/saniye kadar düşerken, adacıklar oluşan Meriç Nehri ise 60 metreküp/saniyeyi gördü. Kuruyan Meriç Nehri'nde oluşan adacıklarda kuşlar yeni yaşam alanı oluştururken, Tunca Nehri’nde ise düşük su seviyesi alg patlamasına (su yosunu) neden oldu.
MERİÇ VE TUNCA’NIN DEBİLERİ ARTTI
DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü, son yaptığı ölçümlerde 2 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'ni 7 metreküp/saniye olarak ölçüldü.