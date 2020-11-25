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  3. 25 Kasım 2020 17:10

Edirne'de Bulgarların akın ettiği pazar kapatıldı

Edirne'de Cuma günleri kurulan ve Bulgar turistlerin akınına uğrayan Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında iki hafta kapatıldı.

Edirne'de Bulgarların akın ettiği pazar kapatıldı

Edirne’de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na şehir dışından çok sayıda esnaf ve vatandaş gelmesiyle birlikte corona virüs bulaş riskinin arttığı şu günlerde Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pazar yerinin iki hafta kapatılmasına karar verdi. Alınan karar gereği 27 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında kapatıldı.

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Edirne'de Bulgarların akın ettiği pazar kapatıldı

BULGARİSTAN VATANDAŞLARININ GÖZDESİYDİ
Kapatılan Ulus Pazarı özellikle Bulgaristan vatandaşlarının son dönemde gözde olan yerlerden biri haline gelmişti.

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Edirne'de Bulgarların akın ettiği pazar kapatıldı

Edirne'ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının tercihi Ulus Pazarı oluyordu.

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Edirne'de Bulgarların akın ettiği pazar kapatıldı

Kente 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324’e ulaşmıştı.

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