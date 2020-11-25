Edirne'de Bulgarların akın ettiği pazar kapatıldı

Edirne’de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na şehir dışından çok sayıda esnaf ve vatandaş gelmesiyle birlikte corona virüs bulaş riskinin arttığı şu günlerde Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pazar yerinin iki hafta kapatılmasına karar verdi. Alınan karar gereği 27 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında kapatıldı.

