Edirne'de kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

Daha büyük parkların yapılması gerektiğini belirten Kamuran Ersoy, "Daha büyük parklar yapılsa parkta rahat ediyoruz. Parklar küçük, yeterli değil. Çok sıcak. Dün daha sıcaktı, bugün Allah’tan biraz serin. Dün yemek yaparken yandık. Ter kokuyoruz artık bu sıralarda. Klima sürekli çalıştıramıyorsun, akü yetişmez. Sadece uyuyacağın zaman biraz açıp tekrar kapatıyorsun. Gece sıralarda 1 saat uyuyorsun, kalkıyorsun. İlerliyor sıra, o yüzden. Nöbetleşe uyuyoruz zaten. Mülteciden dolayı birimiz sürekli ayakta kalmak zorunda. Ya yeni bir kapı ya da daha büyük parklar ama en iyi çare, yeni bir kapı. 2 kapı yetmiyor" dedi.