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Edirne'de kırmızı alarm... Bulgaristan'daki orman yangını sınırımıza dayandı

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın Edirne'de tedirginlik oluşturdu.

Kaynak: İHA
Edirne'de kırmızı alarm... Bulgaristan'daki orman yangını sınırımıza dayandı - Resim: 1

Bulgaristan'ın Yambol kentine bağlı Lesovo bölgesinde çıkan büyük orman yangını, Türkiye sınırına kadar ulaştı.

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Edirne'de kırmızı alarm... Bulgaristan'daki orman yangını sınırımıza dayandı - Resim: 2

Türkiye'ye sadece birkaç kilometre mesafede çıkan yangının dumanları, Edirne'nin merkezden ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan net şekilde görüldü.

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Edirne'de kırmızı alarm... Bulgaristan'daki orman yangını sınırımıza dayandı - Resim: 3

Sınır hattına oldukça yakın noktada yükselen alevler, Edirne'de yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Hamzabeyli çevresinde dumanın etkisiyle görüş mesafesinin azaldığı bildirildi. 

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Edirne'de kırmızı alarm... Bulgaristan'daki orman yangını sınırımıza dayandı - Resim: 4

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Bulgaristan'daki ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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