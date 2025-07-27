Edirne'de kırmızı alarm... Bulgaristan'daki orman yangını sınırımıza dayandı
Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın Edirne'de tedirginlik oluşturdu.
Kaynak: İHA
Bulgaristan'ın Yambol kentine bağlı Lesovo bölgesinde çıkan büyük orman yangını, Türkiye sınırına kadar ulaştı.
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Türkiye'ye sadece birkaç kilometre mesafede çıkan yangının dumanları, Edirne'nin merkezden ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan net şekilde görüldü.
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Sınır hattına oldukça yakın noktada yükselen alevler, Edirne'de yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Hamzabeyli çevresinde dumanın etkisiyle görüş mesafesinin azaldığı bildirildi.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Bulgaristan'daki ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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