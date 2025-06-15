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  4. Edirne'de büyük orman yangını! Dumanlar her yeri sardı...

Edirne'de orman yangını

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli-Mecidiye mevkisinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA, İHA
Edirne'de orman yangını - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Erikli ile Mecidiye arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Edirne'de orman yangını - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

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Edirne'de orman yangını - Resim: 3

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

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Edirne'de orman yangını - Resim: 4

Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale edilirken, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek veriliyor.

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