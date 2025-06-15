Edirne'de orman yangını
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli-Mecidiye mevkisinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA, İHA
Edinilen bilgiye göre, Erikli ile Mecidiye arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.
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Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve iş makineleri sevk edildi.
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Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale edilirken, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek veriliyor.
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