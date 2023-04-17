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Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi

Edirne'de sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları ise gölle çevirdi.

Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Çanakkale bölgesi için gök gürültülü yağış uyarısının ardından Edirne’de sağanak yağış etkili oldu. 

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Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi - Resim: 2

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. 

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Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi - Resim: 3

Şehir merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kendilerini yanlarına aldıkları şemsiyelerle yağmurdan korumaya çalıştı. 

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Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi - Resim: 4

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü şehirde yağışların belli aralıklarla devem edeceği belirtildi. Şehir trafiğinde de sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Sağanak yağış bir yandan da çiftçilerin yüzünü güldürdü.

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