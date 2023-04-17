Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi
Edirne'de sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları ise gölle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Çanakkale bölgesi için gök gürültülü yağış uyarısının ardından Edirne’de sağanak yağış etkili oldu.
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Edirne'de sabah saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.
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Şehir merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kendilerini yanlarına aldıkları şemsiyelerle yağmurdan korumaya çalıştı.
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Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü şehirde yağışların belli aralıklarla devem edeceği belirtildi. Şehir trafiğinde de sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Sağanak yağış bir yandan da çiftçilerin yüzünü güldürdü.
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