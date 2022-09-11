Edirne'de yine aynı görüntü: Bulgarlar bu kez okul alışverişi için geldiler

Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik gelen Bulgar turistler, okulların açılması nedeniyle alışveriş listelerine çocuklarının okul ihtiyaçlarını da ekledi. Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, "Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz " dedi.