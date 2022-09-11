Edirne'de yine aynı görüntü: Bulgarlar bu kez okul alışverişi için geldiler
Pasaportsuz geçiş hakkı sonrası sürekli Türkiye'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşları bu kez okul alışverişi için Edirne'ye geldi.
Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik gelen Bulgar turistler, okulların açılması nedeniyle alışveriş listelerine çocuklarının okul ihtiyaçlarını da ekledi. Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, "Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz " dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı.
Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı.
Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi.